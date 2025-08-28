Kering Aktie

28.08.2025 15:45:24

Kering Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Luca Solca untersuchte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie tiefergehend die Bewertungen von Aktien aus dem Luxusgütersektor. Gemessen am dürftigen Wachstum der vergangenen zwei Jahre wirkten die Sektorbewertungen derzeit angemessen. Doch sollte sich das Wachstum im Jahr 2026 erwartungsgemäß verbessern, ergebe sich neuer Bewertungsspielraum./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 05:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Market-Perform
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
170,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
235,35 € 		Abst. Kursziel*:
-27,77%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
235,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-27,67%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

