WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

17.09.2025 19:56:12

Kering Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Ernennung von Francesca Bellettini zur Chefin der Marke Gucci sei ermutigend, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dadhania verwies auf die Erfolgsbilanz der Managerin bei dem zu dem Luxuskonzern gehörenden Modeunternehmen Yves Saint Laurent./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 13:20 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 13:20 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Sector Perform
Unternehmen:
Kering
Analyst: RBC Capital Markets
220,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*: 265,80 €
-17,23%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell: 264,25 €
-16,75%
Analyst Name::
Piral Dadhania
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

