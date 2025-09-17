NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Ernennung von Francesca Bellettini zur Chefin der Marke Gucci sei ermutigend, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dadhania verwies auf die Erfolgsbilanz der Managerin bei dem zu dem Luxuskonzern gehörenden Modeunternehmen Yves Saint Laurent./rob/la/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 13:20 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 13:20 / EDT



