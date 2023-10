Schwache Performance in Wien: ATX beendet den Handel mit Verlusten

Am Mittwoch tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,22 Prozent schwächer bei 3 024,52 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 104,904 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,008 Prozent fester bei 3 031,37 Punkten, nach 3 031,14 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 043,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 018,09 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,339 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 25.09.2023, notierte der ATX bei 3 137,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 241,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2022, wies der ATX einen Stand von 2 863,26 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2023 bereits um 4,28 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 008,80 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 1,05 Prozent auf 13,43 EUR), Erste Group Bank (+ 0,89 Prozent auf 32,74 EUR), CA Immobilien (+ 0,50 Prozent auf 30,10 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,43 Prozent auf 18,66 EUR) und EVN (+ 0,40 Prozent auf 24,95 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-3,71 Prozent auf 22,84 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,16 Prozent auf 110,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,76 Prozent auf 47,55 EUR), Andritz (-1,35 Prozent auf 42,30 EUR) und DO (-0,73 Prozent auf 108,20 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 639 450 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 28,575 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die BAWAG-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at