Schwache Performance in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Am fünften Tag der Woche agierten die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Schlussendlich ging der ATX nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 3 708,61 Punkten aus dem Handel. Die ATX-Mitglieder sind damit 118,844 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 712,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3 712,04 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 699,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 730,20 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2,74 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 05.06.2024, einen Wert von 3 647,77 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 566,61 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 05.07.2023, einen Wert von 3 158,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,69 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 2,39 Prozent auf 34,30 EUR), IMMOFINANZ (+ 2,08 Prozent auf 27,05 EUR), Verbund (+ 1,89 Prozent auf 78,25 EUR), Vienna Insurance (+ 0,33 Prozent auf 30,55 EUR) und CA Immobilien (+ 0,32 Prozent auf 31,04 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-6,39 Prozent auf 19,64 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,79 Prozent auf 110,00 EUR), Telekom Austria (-1,01 Prozent auf 8,79 EUR), OMV (-0,67 Prozent auf 41,30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,66 Prozent auf 37,70 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. 723 496 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 26,230 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,20 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at