Kursentwicklung im Fokus 10.02.2026 12:27:00

Schwache Performance in Wien: ATX Prime fällt mittags

Schwache Performance in Wien: ATX Prime fällt mittags

Der ATX Prime notiert am Mittag im negativen Bereich.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,30 Prozent tiefer bei 2 848,82 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,033 Prozent auf 2 856,35 Punkte an der Kurstafel, nach 2 857,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 861,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 837,90 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 2 685,00 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, bei 2 403,39 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, bei 1 955,90 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,17 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 861,58 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 2,98 Prozent auf 11,74 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,41 Prozent auf 3,83 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,34 Prozent auf 100,80 EUR), Wienerberger (+ 1,94 Prozent auf 30,42 EUR) und PORR (+ 1,59 Prozent auf 38,25 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Polytec (-6,63 Prozent auf 3,80 EUR), Wolford (-5,66 Prozent auf 3,00 EUR), Frequentis (-3,58 Prozent auf 80,80 EUR), Vienna Insurance (-2,93 Prozent auf 66,20 EUR) und UNIQA Insurance (-2,11 Prozent auf 15,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Polytec-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 137 459 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 41,554 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

