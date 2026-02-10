UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Kursentwicklung im Fokus
|
10.02.2026 12:27:00
Schwache Performance in Wien: ATX Prime fällt mittags
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,30 Prozent tiefer bei 2 848,82 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,033 Prozent auf 2 856,35 Punkte an der Kurstafel, nach 2 857,28 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 861,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 837,90 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 2 685,00 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, bei 2 403,39 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, bei 1 955,90 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,17 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 861,58 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 2,98 Prozent auf 11,74 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,41 Prozent auf 3,83 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,34 Prozent auf 100,80 EUR), Wienerberger (+ 1,94 Prozent auf 30,42 EUR) und PORR (+ 1,59 Prozent auf 38,25 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Polytec (-6,63 Prozent auf 3,80 EUR), Wolford (-5,66 Prozent auf 3,00 EUR), Frequentis (-3,58 Prozent auf 80,80 EUR), Vienna Insurance (-2,93 Prozent auf 66,20 EUR) und UNIQA Insurance (-2,11 Prozent auf 15,80 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Polytec-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 137 459 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 41,554 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Frequentis
|
12:27
|Börse Wien in Grün: ATX Prime am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime fällt mittags (finanzen.at)
|
09.02.26