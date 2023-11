Schwache Performance in Wien: ATX Prime mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Donnerstagnachmittag.

Am Donnerstag geht es im ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,32 Prozent auf 1 644,24 Punkte nach unten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 1 649,60 Punkten in den Handel, nach 1 649,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 649,60 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 642,85 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.10.2023, notierte der ATX Prime bei 1 589,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 592,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.11.2022, wies der ATX Prime einen Wert von 1 597,76 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 3,82 Prozent aufwärts. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 513,39 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 1,08 Prozent auf 9,40 EUR), Österreichische Post (+ 0,93 Prozent auf 32,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,86 Prozent auf 5,85 EUR), Vienna Insurance (+ 0,78 Prozent auf 25,90 EUR) und Verbund (+ 0,77 Prozent auf 85,35 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Warimpex (-6,99 Prozent auf 0,67 EUR), Flughafen Wien (-4,55 Prozent auf 48,20 EUR), OMV (-2,96 Prozent auf 41,25 EUR), Palfinger (-1,92 Prozent auf 22,95 EUR) und CA Immobilien (-1,67 Prozent auf 32,30 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 189 003 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 29,183 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Die Kapsch TrafficCom-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 Prozent an der Spitze im Index.

