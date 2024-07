Schwache Performance in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start leichter

Das macht das Börsenbarometer in Zürich.

Um 09:12 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,18 Prozent leichter bei 12 342,87 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,409 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,236 Prozent auf 12 336,04 Punkte an der Kurstafel, nach 12 365,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 12 343,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 12 325,06 Punkten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 044,59 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 15.04.2024, einen Stand von 11 395,81 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, stand der SMI bei 11 110,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 10,50 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 12 383,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 0,39 Prozent auf 255,80 CHF), Swiss Re (+ 0,32 Prozent auf 111,15 CHF), Swisscom (+ 0,19 Prozent auf 526,50 CHF), Sonova (+ 0,18 Prozent auf 277,80 CHF) und Novartis (+ 0,18 Prozent auf 100,24 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Richemont (-2,83 Prozent auf 138,95 CHF), Alcon (-0,73 Prozent auf 81,12 CHF), UBS (-0,61 Prozent auf 27,84 CHF), Holcim (-0,38 Prozent auf 82,82 CHF) und Sika (-0,30 Prozent auf 264,70 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 100 203 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI mit 249,775 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,53 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at