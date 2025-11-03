Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

SLI im Blick 03.11.2025 09:29:07

Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SLI zum Start des Montagshandels steigen

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch am Montag.

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch am Montag.

Um 09:12 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 2 012,87 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,012 Prozent auf 2 010,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 011,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2 010,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 012,92 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Noch vor einem Monat, am 03.10.2025, lag der SLI bei 2 027,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, den Wert von 1 968,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, bewegte sich der SLI bei 1 955,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 4,75 Prozent zu. Bei 2 146,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Temenos (+ 1,32 Prozent auf 76,85 CHF), Sandoz (+ 1,31 Prozent auf 54,20 CHF), Richemont (+ 1,23 Prozent auf 160,65 CHF), Nestlé (+ 0,82 Prozent auf 77,51 CHF) und Swiss Life (+ 0,39 Prozent auf 875,80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Partners Group (-1,12 Prozent auf 971,40 CHF), Sika (-0,99 Prozent auf 155,65 CHF), Straumann (-0,69 Prozent auf 100,30 CHF), Givaudan (-0,67 Prozent auf 3 276,00 CHF) und VAT (-0,66 Prozent auf 348,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 215 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 221,804 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Adecco SA-Aktie präsentiert mit 10,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,03 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

15.10.25 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
15.10.25 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.10.25 Givaudan Neutral UBS AG
15.10.25 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.25 Givaudan Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 23,90 1,01% Adecco SA
Givaudan AG 3 500,00 -2,15% Givaudan AG
Nestlé SA (Nestle) 83,36 -0,55% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 1 027,50 -3,11% Partners Group AG
Richemont 169,05 -2,45% Richemont
Roche AG (Genussschein) 260,60 0,42% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 54,68 -1,23% Sandoz
Sika AG 160,75 -5,39% Sika AG
Straumann Holding AG 106,55 -0,70% Straumann Holding AG
Swiss Life AG (N) 941,00 -0,51% Swiss Life AG (N)
Temenos AG 80,10 -1,35% Temenos AG
UBS 32,15 -3,19% UBS
VAT 359,00 -4,52% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 596,00 -1,49% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 000,02 -0,42%

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

