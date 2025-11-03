Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SLI zum Start des Montagshandels steigen

Um 09:12 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 2 012,87 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,012 Prozent auf 2 010,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 011,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2 010,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 012,92 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Noch vor einem Monat, am 03.10.2025, lag der SLI bei 2 027,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, den Wert von 1 968,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, bewegte sich der SLI bei 1 955,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 4,75 Prozent zu. Bei 2 146,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Temenos (+ 1,32 Prozent auf 76,85 CHF), Sandoz (+ 1,31 Prozent auf 54,20 CHF), Richemont (+ 1,23 Prozent auf 160,65 CHF), Nestlé (+ 0,82 Prozent auf 77,51 CHF) und Swiss Life (+ 0,39 Prozent auf 875,80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Partners Group (-1,12 Prozent auf 971,40 CHF), Sika (-0,99 Prozent auf 155,65 CHF), Straumann (-0,69 Prozent auf 100,30 CHF), Givaudan (-0,67 Prozent auf 3 276,00 CHF) und VAT (-0,66 Prozent auf 348,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 215 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 221,804 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Adecco SA-Aktie präsentiert mit 10,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,03 Prozent die höchste Dividendenrendite.

