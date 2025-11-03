Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|SLI im Blick
|
03.11.2025 09:29:07
Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SLI zum Start des Montagshandels steigen
Um 09:12 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 2 012,87 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,012 Prozent auf 2 010,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 011,15 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2 010,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 012,92 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Noch vor einem Monat, am 03.10.2025, lag der SLI bei 2 027,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, den Wert von 1 968,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, bewegte sich der SLI bei 1 955,21 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 4,75 Prozent zu. Bei 2 146,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Temenos (+ 1,32 Prozent auf 76,85 CHF), Sandoz (+ 1,31 Prozent auf 54,20 CHF), Richemont (+ 1,23 Prozent auf 160,65 CHF), Nestlé (+ 0,82 Prozent auf 77,51 CHF) und Swiss Life (+ 0,39 Prozent auf 875,80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Partners Group (-1,12 Prozent auf 971,40 CHF), Sika (-0,99 Prozent auf 155,65 CHF), Straumann (-0,69 Prozent auf 100,30 CHF), Givaudan (-0,67 Prozent auf 3 276,00 CHF) und VAT (-0,66 Prozent auf 348,00 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 215 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 221,804 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Die Adecco SA-Aktie präsentiert mit 10,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,03 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Givaudan AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|23,90
|1,01%
|Givaudan AG
|3 500,00
|-2,15%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,36
|-0,55%
|Partners Group AG
|1 027,50
|-3,11%
|Richemont
|169,05
|-2,45%
|Roche AG (Genussschein)
|260,60
|0,42%
|Sandoz
|54,68
|-1,23%
|Sika AG
|160,75
|-5,39%
|Straumann Holding AG
|106,55
|-0,70%
|Swiss Life AG (N)
|941,00
|-0,51%
|Temenos AG
|80,10
|-1,35%
|UBS
|32,15
|-3,19%
|VAT
|359,00
|-4,52%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|596,00
|-1,49%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 000,02
|-0,42%