SMI aktuell: So entwickelt sich der SMI am Freitagnachmittag

Mit dem SMI geht es am fünften Tag der Woche abwärts.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,77 Prozent schwächer bei 12 215,18 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,427 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,097 Prozent auf 12 321,56 Punkte an der Kurstafel, nach 12 309,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 12 203,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 332,95 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 2,56 Prozent. Der SMI bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 12 109,42 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der SMI einen Wert von 11 836,00 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, stand der SMI noch bei 11 792,92 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5,09 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 699,66 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 0,10 Prozent auf 59,80 CHF), Novartis (+ 0,07 Prozent auf 98,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,03 Prozent auf 154,45 CHF), Sika (-0,06 Prozent auf 157,00 CHF) und UBS (-0,10 Prozent auf 30,65 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Swiss Re (-2,17 Prozent auf 146,20 CHF), Richemont (-1,74 Prozent auf 157,80 CHF), Zurich Insurance (-1,72 Prozent auf 559,00 CHF), Nestlé (-1,30 Prozent auf 76,44 CHF) und Swiss Life (-1,07 Prozent auf 870,20 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 523 173 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224,541 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,02 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

