SMI aktuell: SMI zum Start freundlich

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,17 Prozent auf 12 255,48 Punkte an der SMI-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,417 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,112 Prozent auf 12 248,16 Punkte an der Kurstafel, nach 12 234,50 Punkten am Vortag.

Bei 12 244,81 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 258,40 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 03.10.2025, wurde der SMI mit 12 507,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, stand der SMI bei 11 836,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, stand der SMI bei 11 967,20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 5,43 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 1,23 Prozent auf 160,65 CHF), Nestlé (+ 0,82 Prozent auf 77,51 CHF), Swiss Life (+ 0,39 Prozent auf 875,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,36 Prozent auf 154,55 CHF) und Holcim (+ 0,17 Prozent auf 71,46 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Partners Group (-1,12 Prozent auf 971,40 CHF), Sika (-0,99 Prozent auf 155,65 CHF), Givaudan (-0,67 Prozent auf 3 276,00 CHF), Alcon (-0,47 Prozent auf 59,52 CHF) und Sonova (-0,41 Prozent auf 217,70 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 215 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 221,804 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

