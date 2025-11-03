ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index-Bewegung
|
03.11.2025 09:29:07
SMI aktuell: SMI zum Start freundlich
Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,17 Prozent auf 12 255,48 Punkte an der SMI-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,417 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,112 Prozent auf 12 248,16 Punkte an der Kurstafel, nach 12 234,50 Punkten am Vortag.
Bei 12 244,81 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 258,40 Punkten den höchsten Stand markierte.
SMI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 03.10.2025, wurde der SMI mit 12 507,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, stand der SMI bei 11 836,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, stand der SMI bei 11 967,20 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 5,43 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SMI
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 1,23 Prozent auf 160,65 CHF), Nestlé (+ 0,82 Prozent auf 77,51 CHF), Swiss Life (+ 0,39 Prozent auf 875,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,36 Prozent auf 154,55 CHF) und Holcim (+ 0,17 Prozent auf 71,46 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Partners Group (-1,12 Prozent auf 971,40 CHF), Sika (-0,99 Prozent auf 155,65 CHF), Givaudan (-0,67 Prozent auf 3 276,00 CHF), Alcon (-0,47 Prozent auf 59,52 CHF) und Sonova (-0,41 Prozent auf 217,70 CHF).
Die teuersten SMI-Konzerne
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 215 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 221,804 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SMI-Aktien
Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sonova AGmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Pluszeichen in Zürich: SMI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
03.11.25
|SMI aktuell: SMI zum Start freundlich (finanzen.at)
|
31.10.25
|SMI-Titel Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.25
|Optimismus in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
30.10.25
|Minuszeichen in Zürich: SMI fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|SIX-Handel SMI verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwache Performance in Zürich: Das macht der SMI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Sonova AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|62,58
|-2,04%
|Alcon AG
|63,26
|-1,46%
|Givaudan AG
|3 500,00
|-2,15%
|Holcim AG
|74,08
|-2,40%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|161,60
|-2,47%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,36
|-0,55%
|Partners Group AG
|1 027,50
|-3,11%
|Richemont
|169,30
|-2,31%
|Roche AG (Genussschein)
|263,80
|1,66%
|Sika AG
|160,75
|-5,39%
|Sonova AG
|229,50
|-2,96%
|Swiss Life AG (N)
|943,60
|-0,23%
|Swiss Re AG
|156,85
|-0,38%
|UBS
|32,15
|-3,19%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|596,00
|-1,49%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|12 291,76
|0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX deutlich schwächer -- Wall Street niedriger -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt geben im Dienstagshandel kräftig nach. An der Wall Street kommt es zu Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.