WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

Index-Bewegung 03.11.2025 09:29:07

SMI aktuell: SMI zum Start freundlich

SMI aktuell: SMI zum Start freundlich

Der SMI bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,17 Prozent auf 12 255,48 Punkte an der SMI-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,417 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,112 Prozent auf 12 248,16 Punkte an der Kurstafel, nach 12 234,50 Punkten am Vortag.

Bei 12 244,81 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 258,40 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 03.10.2025, wurde der SMI mit 12 507,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, stand der SMI bei 11 836,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, stand der SMI bei 11 967,20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 5,43 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,67 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 1,23 Prozent auf 160,65 CHF), Nestlé (+ 0,82 Prozent auf 77,51 CHF), Swiss Life (+ 0,39 Prozent auf 875,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,36 Prozent auf 154,55 CHF) und Holcim (+ 0,17 Prozent auf 71,46 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Partners Group (-1,12 Prozent auf 971,40 CHF), Sika (-0,99 Prozent auf 155,65 CHF), Givaudan (-0,67 Prozent auf 3 276,00 CHF), Alcon (-0,47 Prozent auf 59,52 CHF) und Sonova (-0,41 Prozent auf 217,70 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 215 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 221,804 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 62,58 -2,04% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 63,26 -1,46% Alcon AG
Givaudan AG 3 500,00 -2,15% Givaudan AG
Holcim AG 74,08 -2,40% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 161,60 -2,47% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 83,36 -0,55% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 1 027,50 -3,11% Partners Group AG
Richemont 169,30 -2,31% Richemont
Roche AG (Genussschein) 263,80 1,66% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 160,75 -5,39% Sika AG
Sonova AG 229,50 -2,96% Sonova AG
Swiss Life AG (N) 943,60 -0,23% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 156,85 -0,38% Swiss Re AG
UBS 32,15 -3,19% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 596,00 -1,49% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 291,76 0,46%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX deutlich schwächer -- Wall Street niedriger -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt geben im Dienstagshandel kräftig nach. An der Wall Street kommt es zu Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

