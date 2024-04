Schwacher Handel: ATX Prime am Freitagmittag im Minus

Der ATX Prime zeigt sich am Mittag schwächer.

Der ATX Prime verliert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr 0,64 Prozent auf 1 779,74 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 1 791,20 Punkte an der Kurstafel, nach 1 791,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 778,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 791,20 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,108 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.03.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 697,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 722,73 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 05.04.2023, bei 1 600,86 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,83 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 793,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 3,26 Prozent auf 28,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,72 Prozent auf 5,90 EUR), OMV (+ 1,25 Prozent auf 45,46 EUR), Verbund (+ 0,83 Prozent auf 67,10 EUR) und STRABAG SE (+ 0,52 Prozent auf 38,95 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Marinomed Biotech (-4,65 Prozent auf 20,50 EUR), AT S (AT&S) (-2,13 Prozent auf 18,81 EUR), Raiffeisen (-1,99 Prozent auf 18,75 EUR), Erste Group Bank (-1,70 Prozent auf 41,55 EUR) und Andritz (-1,39 Prozent auf 56,65 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 140 913 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 22,686 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Addiko Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,42 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

