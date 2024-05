Schwacher Handel: ATX verbucht letztendlich Abschläge

Der ATX sank am Freitagabend.

Letztendlich bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,55 Prozent tiefer bei 3 747,12 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 121,448 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,062 Prozent tiefer bei 3 765,60 Punkten, nach 3 767,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 720,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 765,60 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 0,060 Prozent. Vor einem Monat, am 24.04.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 580,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wies der ATX einen Stand von 3 384,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.05.2023, wurde der ATX mit 3 118,12 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 9,82 Prozent. Bei 3 777,78 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Punkten.

ATX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 1,47 Prozent auf 22,16 EUR), Raiffeisen (+ 0,82 Prozent auf 17,21 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,63 Prozent auf 23,90 EUR), Wienerberger (+ 0,57 Prozent auf 35,32 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,48 Prozent auf 31,45 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Schoeller-Bleckmann (-8,28 Prozent auf 39,35 EUR), Verbund (-3,20 Prozent auf 74,00 EUR), Lenzing (-2,84 Prozent auf 34,25 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,70 Prozent auf 115,80 EUR) und OMV (-0,89 Prozent auf 46,64 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 544 320 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,577 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,98 zu Buche schlagen. Mit 9,05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

