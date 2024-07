Schwacher Handel: ATX zum Start des Mittwochshandels schwächer

Der ATX gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwoch wieder ab.

Um 09:12 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,16 Prozent auf 3 644,37 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 119,887 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 3 650,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3 650,38 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 640,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 654,54 Zähler.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,79 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 10.06.2024, bei 3 652,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2024, wies der ATX 3 565,22 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 10.07.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 101,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 6,81 Prozent zu. Bei 3 777,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 0,74 Prozent auf 109,20 EUR), Erste Group Bank (+ 0,53 Prozent auf 45,63 EUR), Vienna Insurance (+ 0,49 Prozent auf 30,55 EUR), BAWAG (+ 0,47 Prozent auf 64,05 EUR) und DO (+ 0,37 Prozent auf 163,00 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen IMMOFINANZ (-1,49 Prozent auf 26,40 EUR), OMV (-1,25 Prozent auf 39,36 EUR), EVN (-0,85 Prozent auf 29,25 EUR), Andritz (-0,71 Prozent auf 55,80 EUR) und Raiffeisen (-0,58 Prozent auf 17,10 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 18 281 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,942 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at