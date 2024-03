Schwacher Handel: CAC 40 beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,02 Prozent auf 8 183,26 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,548 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,016 Prozent höher bei 8 186,07 Punkten in den Handel, nach 8 184,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 186,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 177,21 Zählern.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 0,435 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2024, bewegte sich der CAC 40 bei 7 948,40 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, bei 7 571,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2023, stand der CAC 40 bei 7 078,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,66 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 229,25 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 281,10 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 ist die Crédit Agricole-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 0 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 411,814 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,72 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at