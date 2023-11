Schwacher Handel: Das macht der FTSE 100 am Dienstagnachmittag

Am Dienstagnachmittag halten sich die Börsianer in London zurück.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 7 321,29 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,330 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 327,39 Punkten in den Handel, nach 7 327,39 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 314,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 373,53 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 608,08 Punkte. Der FTSE 100 lag noch am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 7 699,41 Punkten. Der FTSE 100 lag noch am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, bei 7 094,53 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2023 bereits um 3,08 Prozent zurück. Bei 8 047,06 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rolls-Royce (+ 4,95 Prozent auf 2,12 GBP), Croda International (+ 2,93 Prozent auf 43,92 GBP), Segro (+ 2,74 Prozent auf 7,12 GBP), Entain (+ 2,58 Prozent auf 9,37 GBP) und Kingfisher (+ 2,45 Prozent auf 2,09 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen BP (-4,88 Prozent auf 5,01 GBP), Glencore (-3,89 Prozent auf 4,33 GBP), InterContinental Hotels Group (-3,00 Prozent auf 58,12 GBP), Airtel Africa (-1,91 Prozent auf 1,13 GBP) und Antofagasta (-1,61 Prozent auf 13,47 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 25 281 722 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 203,559 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die NatWest Group-Aktie mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,73 Prozent an der Spitze im Index.

