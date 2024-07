Schwacher Handel: Das macht der TecDAX am Freitagmittag

Um 12:10 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,24 Prozent auf 3 386,64 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 525,281 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,016 Prozent auf 3 394,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3 394,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 399,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 382,12 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 0,213 Prozent. Vor einem Monat, am 12.06.2024, wies der TecDAX 3 461,59 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 326,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.07.2023, stand der TecDAX noch bei 3 180,51 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,87 Prozent nach oben. Bei 3 490,44 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 175,55 Punkten.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 2,94 Prozent auf 80,40 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,86 Prozent auf 16,42 EUR), ATOSS Software (+ 1,58 Prozent auf 116,00 EUR), United Internet (+ 1,02 Prozent auf 21,72 EUR) und SMA Solar (+ 0,99 Prozent auf 28,56 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SÜSS MicroTec SE (-3,92 Prozent auf 66,10 EUR), EVOTEC SE (-3,11 Prozent auf 9,04 EUR), Eckert Ziegler (-2,06 Prozent auf 44,64 EUR), AIXTRON SE (-1,89 Prozent auf 21,29 EUR) und Bechtle (-1,82 Prozent auf 40,98 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 436 909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 216,870 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

