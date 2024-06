Schwacher Handel: DAX liegt im Minus

Der DAX verzeichnet am Donnerstag Verluste.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,14 Prozent leichter bei 18 418,26 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,780 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 18 632,01 Punkte an der Kurstafel, nach 18 630,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18 417,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 632,01 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,712 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 13.05.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 742,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.03.2024, erreichte der DAX einen Stand von 17 961,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.06.2023, wies der DAX 16 230,68 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 9,83 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Punkten.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0,13 Prozent auf 22,57 EUR), SAP SE (+ 0,02 Prozent auf 181,44 EUR), Fresenius SE (-0,33 Prozent auf 29,95 EUR), Allianz (-0,35 Prozent auf 258,80 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,69 Prozent auf 38,73 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Porsche Automobil vz (-5,52 Prozent auf 43,14 EUR), Porsche (-3,84 Prozent auf 69,58 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,83 Prozent auf 105,35 EUR), Bayer (-3,22 Prozent auf 26,93 EUR) und Zalando (-2,95 Prozent auf 22,71 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 135 752 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 204,731 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 8,39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

