Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Das macht der Dow Jones am zweiten Tag der Woche.

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 16:01 Uhr um 0,69 Prozent auf 42 768,83 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 14,301 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,614 Prozent auf 42 800,89 Punkte an der Kurstafel, nach 43 065,22 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 43 277,78 Punkte, das Tagestief hingegen 42 763,88 Zähler.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 41 393,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, wurde der Dow Jones auf 40 211,72 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 33 670,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 13,40 Prozent aufwärts. 43 277,78 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 2,32 Prozent auf 236,67 USD), McDonalds (+ 0,96 Prozent auf 312,80 USD), Johnson Johnson (+ 0,93 Prozent auf 163,11 USD), Home Depot (+ 0,88 Prozent auf 419,08 USD) und 3M (+ 0,70 Prozent auf 136,71 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-9,26 Prozent auf 549,32 USD), Chevron (-2,29 Prozent auf 148,30 USD), Dow (-0,75 Prozent auf 53,14 USD), Caterpillar (-0,71 Prozent auf 391,14 USD) und Intel (-0,32 Prozent auf 23,37 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3 360 505 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,176 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Verizon-Aktie hat mit 9,41 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Verizon-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,22 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at