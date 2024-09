Schwacher Handel: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus

Der Euro STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am Montagmorgen nicht halten.

Um 09:12 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,11 Prozent auf 4 866,41 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,132 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,084 Prozent höher bei 4 875,62 Punkten, nach 4 871,54 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 866,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 879,48 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 23.08.2024, einen Stand von 4 909,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Wert von 4 907,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 207,16 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,84 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Enel (+ 1,12 Prozent auf 7,11 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,58 Prozent auf 26,22 EUR), Stellantis (+ 0,55 Prozent auf 13,56 EUR), SAP SE (+ 0,51 Prozent auf 205,55 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 0,41 Prozent auf 131,46 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Eni (-1,19 Prozent auf 14,17 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,00 Prozent auf 3,79 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,84 Prozent auf 54,53 EUR), BASF (-0,59 Prozent auf 45,75 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 486,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 377 617 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 295,681 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,10 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,49 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at