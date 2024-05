Schwacher Handel: Euro STOXX 50 notiert mittags im Minus

Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,38 Prozent leichter bei 5 018,85 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,272 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,374 Prozent schwächer bei 5 019,32 Punkten in den Handel, nach 5 038,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 013,77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 029,27 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,99 Prozent. Vor einem Monat, am 09.04.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 990,90 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.02.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 715,87 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.05.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 323,09 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,21 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,01 Prozent auf 39,08 EUR), Infineon (+ 0,90 Prozent auf 36,39 EUR), Siemens (+ 0,78 Prozent auf 183,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,69 Prozent auf 21,79 EUR) und Stellantis (+ 0,63 Prozent auf 19,94 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,98 Prozent auf 68,23 EUR), Allianz (-4,75 Prozent auf 260,60 EUR), Ferrari (-0,55 Prozent auf 375,00 EUR), BMW (-0,54 Prozent auf 100,60 EUR) und Bayer (-0,46 Prozent auf 28,35 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 365 714 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 392,811 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

