Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt zum Ende des Dienstagshandels

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 1,54 Prozent tiefer bei 5 303,89 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,563 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,244 Prozent auf 5 400,10 Punkte an der Kurstafel, nach 5 386,98 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 294,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 426,63 Einheiten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 11.02.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 390,91 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 11.12.2024, einen Wert von 4 959,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.03.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 930,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 7,85 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 568,19 Punkten. Bei 4 845,89 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 2,31 Prozent auf 13,83 EUR), Infineon (+ 0,42 Prozent auf 34,50 EUR), Bayer (+ 0,36 Prozent auf 23,64 EUR), Enel (+ 0,22 Prozent auf 6,94 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,74 Prozent auf 560,80 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Stellantis (-5,53 Prozent auf 11,31 EUR), BASF (-4,01 Prozent auf 50,81 EUR), Deutsche Telekom (-3,10 Prozent auf 33,43 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,94 Prozent auf 60,76 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,74 Prozent auf 41,79 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 12 123 560 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 314,629 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

