Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 1,44 Prozent tiefer bei 4 791,78 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,196 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,600 Prozent schwächer bei 4 832,68 Punkten, nach 4 861,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 783,89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 832,68 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,856 Prozent. Vor einem Monat, am 25.06.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 935,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.04.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 939,01 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, bei 4 391,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 6,18 Prozent. Bei 5 121,71 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 0,33 Prozent auf 24,10 EUR), Eni (-0,03 Prozent auf 13,95 EUR), Bayer (-0,20 Prozent auf 26,92 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,40 Prozent auf 39,75 EUR) und BASF (-0,49 Prozent auf 44,58 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Stellantis (-12,39 Prozent auf 16,01 EUR), Infineon (-6,87 Prozent auf 30,35 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,75 Prozent auf 102,45 EUR), Siemens (-2,24 Prozent auf 167,60 EUR) und BMW (-2,15 Prozent auf 87,18 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 927 062 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 345,485 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,55 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. In puncto Dividendenrendite ist die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at