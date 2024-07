Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt

Am Freitag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,51 Prozent auf 4 845,06 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,179 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,024 Prozent schwächer bei 4 868,97 Punkten in den Handel, nach 4 870,12 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 868,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 831,10 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 3,66 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 19.06.2024, bei 4 885,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 19.04.2024, einen Stand von 4 918,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 362,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,36 Prozent. Bei 5 121,71 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 0,96 Prozent auf 132,16 EUR), Siemens (+ 0,53 Prozent auf 171,42 EUR), UniCredit (+ 0,29 Prozent auf 37,74 EUR), Deutsche Telekom (-0,25 Prozent auf 24,20 EUR) und Eni (-0,27 Prozent auf 14,09 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-2,67 Prozent auf 26,25 EUR), Stellantis (-2,09 Prozent auf 18,63 EUR), Infineon (-2,03 Prozent auf 33,77 EUR), BASF (-1,93 Prozent auf 44,36 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,49 Prozent auf 449,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 434 743 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 343,448 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,06 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nordea Bank Abp Registered-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at