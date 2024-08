Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags

Am Montag fällt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,49 Prozent auf 4 838,53 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,140 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,233 Prozent höher bei 4 873,84 Punkten, nach 4 862,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4 886,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 835,49 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 894,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.04.2024, den Wert von 4 981,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, einen Stand von 4 466,50 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,22 Prozent aufwärts. Bei 5 121,71 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2,80 Prozent auf 31,59 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,16 Prozent auf 3,71 EUR), adidas (+ 0,86 Prozent auf 235,00 EUR), Eni (+ 0,85 Prozent auf 14,71 EUR) und Enel (+ 0,58 Prozent auf 6,71 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Stellantis (-3,38 Prozent auf 15,61 EUR), BASF (-2,25 Prozent auf 42,75 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,67 Prozent auf 61,97 EUR), BMW (-0,91 Prozent auf 86,76 EUR) und Deutsche Börse (-0,71 Prozent auf 187,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 029 541 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 331,248 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

