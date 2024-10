Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,20 Prozent schwächer bei 4 436,69 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,229 Prozent fester bei 4 455,66 Punkten, nach 4 445,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 436,69 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 474,76 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 557,25 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, bei 4 490,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 886,47 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 8,42 Prozent zu Buche. Bei 4 584,77 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,34 Prozent auf 25,36 GBP), BP (+ 2,07 Prozent auf 4,09 GBP), HSBC (+ 1,90 Prozent auf 6,77 GBP), Rio Tinto (+ 1,87 Prozent auf 53,97 GBP) und Glencore (+ 1,43 Prozent auf 4,35 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-2,40 Prozent auf 37,38 EUR), National Grid (-1,91 Prozent auf 10,28 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,41 Prozent auf 3,69 EUR), SAP SE (-1,40 Prozent auf 201,45 EUR) und GSK (-1,38 Prozent auf 15,01 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 138 554 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 465,543 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die Santander-Aktie verzeichnet mit 5,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index präsentiert die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at