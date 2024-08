Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart zurück

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent auf 18 596,27 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,790 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,232 Prozent auf 18 589,90 Punkte an der Kurstafel, nach 18 633,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 579,86 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 606,84 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 26.07.2024, einen Stand von 18 417,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der DAX auf 18 693,37 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 631,82 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 10,89 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 0,77 Prozent auf 24,96 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,69 Prozent auf 30,75 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,18 Prozent auf 141,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,12 Prozent auf 25,22 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,06 Prozent auf 97,06 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen QIAGEN (-1,08 Prozent auf 41,73 EUR), Siemens Energy (-0,78 Prozent auf 25,55 EUR), Hannover Rück (-0,59 Prozent auf 252,80 EUR), Sartorius vz (-0,58 Prozent auf 239,50 EUR) und Siemens Healthineers (-0,54 Prozent auf 51,12 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Zalando-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 93 478 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 228,191 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,56 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at