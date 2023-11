Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

So performte der LUS-DAX am Montag zum Handelsende.

Am Montag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,45 Prozent tiefer bei 15 134,50 Punkten.

Bei 15 230,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 109,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 06.10.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 292,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, lag der LUS-DAX bei 15 835,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, bei 13 490,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 7,67 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 869,50 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens (+ 0,92 Prozent auf 128,98 EUR), adidas (+ 0,89 Prozent auf 172,00 EUR), Rheinmetall (+ 0,74 Prozent auf 272,40 EUR), Commerzbank (+ 0,48 Prozent auf 10,39 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,47 Prozent auf 159,25 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-5,43 Prozent auf 23,18 EUR), Sartorius vz (-2,06 Prozent auf 251,70 EUR), Symrise (-1,97 Prozent auf 93,56 EUR), Brenntag SE (-1,68 Prozent auf 70,16 EUR) und Siemens Energy (-1,68 Prozent auf 9,39 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 098 750 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 151,219 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,63 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at