Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag

Um 15:42 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,82 Prozent auf 24 500,27 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 229,185 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,449 Prozent tiefer bei 24 591,37 Punkten in den Handel, nach 24 702,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 723,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 492,78 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,93 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 19.09.2023, einen Stand von 26 904,25 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 19.07.2023, mit 28 380,83 Punkten bewertet. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 19.10.2022, einen Wert von 22 984,77 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Minus von 3,83 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 492,78 Zähler.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 2,61 Prozent auf 29,13 EUR), Dürr (+ 2,16 Prozent auf 23,62 EUR), EVOTEC SE (+ 1,42 Prozent auf 17,47 EUR), Nemetschek SE (+ 1,14 Prozent auf 64,14 EUR) und Delivery Hero (+ 0,94 Prozent auf 25,22 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-7,54 Prozent auf 104,85 EUR), Scout24 (-5,91 Prozent auf 60,46 EUR), HENSOLDT (-5,41 Prozent auf 27,62 EUR), LEG Immobilien (-3,31 Prozent auf 56,16 EUR) und TAG Immobilien (-3,00 Prozent auf 9,32 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 2 698 298 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 15,326 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die Lufthansa-Aktie präsentiert mit 4,72 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index weist die RTL-Aktie mit 10,70 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at