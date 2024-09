Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Montagshandels zurück

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,42 Prozent auf 25 594,86 Punkte an der MDAX-Kurstafel. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 253,583 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,018 Prozent leichter bei 25 698,82 Punkten in den Handel, nach 25 703,44 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 711,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 594,86 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.08.2024, den Wert von 24 464,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bei 26 716,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Wert von 27 812,93 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,63 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 476,10 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Scout24 (+ 3,11 Prozent auf 71,25 EUR), United Internet (+ 0,42 Prozent auf 19,25 EUR), HENSOLDT (+ 0,35 Prozent auf 34,00 EUR), Talanx (+ 0,26 Prozent auf 78,05 EUR) und ENCAVIS (+ 0,00 Prozent auf 17,00 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HUGO BOSS (-2,12 Prozent auf 37,01 EUR), AIXTRON SE (-1,93 Prozent auf 17,02 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,83 Prozent auf 123,50 EUR), HelloFresh (-1,67 Prozent auf 7,29 EUR) und EVOTEC SE (-1,50 Prozent auf 6,58 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 366 862 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 20,103 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Die TRATON-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at