Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schwächelt mittags

Am Montag geht es im MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 26 831,65 Punkte abwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 264,051 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,036 Prozent schwächer bei 26 828,76 Punkten in den Montagshandel, nach 26 838,50 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 909,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 810,34 Einheiten.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wurde der MDAX mit 25 550,66 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der MDAX auf 25 904,22 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wies der MDAX einen Wert von 24 956,39 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 büßte der Index bereits um 0,025 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 476,10 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 1,37 Prozent auf 100,00 EUR), freenet (+ 1,25 Prozent auf 27,48 EUR), Scout24 (+ 0,82 Prozent auf 79,85 EUR), SCHOTT Pharma (+ 0,81 Prozent auf 29,90 EUR) und Befesa (+ 0,81 Prozent auf 24,92 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen HelloFresh (-2,22 Prozent auf 8,72 EUR), Delivery Hero (-1,57 Prozent auf 38,14 EUR), Nordex (-1,21 Prozent auf 13,03 EUR), Bilfinger SE (-1,19 Prozent auf 50,00 EUR) und Aurubis (-1,17 Prozent auf 63,20 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 926 042 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 19,509 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,96 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at