Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Der MDAX verlor schlussendlich an Wert.

Der MDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,94 Prozent schwächer bei 25 060,46 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 250,251 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,375 Prozent auf 25 203,72 Punkte an der Kurstafel, nach 25 298,47 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 25 053,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 293,50 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 1,22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, notierte der MDAX bei 25 703,64 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2024, einen Stand von 26 346,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 198,96 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,62 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 942,65 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,25 Prozent auf 37,34 EUR), United Internet (+ 1,65 Prozent auf 20,94 EUR), CTS Eventim (+ 1,27 Prozent auf 79,95 EUR), TUI (+ 1,01 Prozent auf 6,01 EUR) und Aurubis (+ 0,99 Prozent auf 71,20 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Knorr-Bremse (-5,66 Prozent auf 70,00 EUR), TRATON (-4,37 Prozent auf 29,55 EUR), Nemetschek SE (-4,29 Prozent auf 87,05 EUR), HUGO BOSS (-3,42 Prozent auf 36,20 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,19 Prozent auf 133,60 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 5 172 912 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 18,334 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,57 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,26 Prozent bei der RTL-Aktie zu erwarten.

