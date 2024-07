Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags zurück

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,55 Prozent schwächer bei 13 944,04 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 99,100 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,746 Prozent schwächer bei 14 057,69 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 163,36 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 13 839,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 057,69 Punkten lag.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 3,15 Prozent. Vor einem Monat, am 25.06.2024, wies der SDAX 14 414,06 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 995,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.07.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 718,15 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,889 Prozent nach oben. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit BayWa (+ 23,89 Prozent auf 14,00 EUR), TAKKT (+ 6,11 Prozent auf 9,90 EUR), Vossloh (+ 3,33 Prozent auf 49,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,25 Prozent auf 17,71 EUR) und ADTRAN (+ 1,91 Prozent auf 5,65 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen ProSiebenSat1 Media SE (-7,42 Prozent auf 6,24 EUR), SCHOTT Pharma (-5,29 Prozent auf 31,50 EUR), Hypoport SE (-4,91 Prozent auf 252,00 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-4,80 Prozent auf 1,15 EUR) und Eckert Ziegler (-4,71 Prozent auf 42,44 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 546 145 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 7,256 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Schaeffler-Aktie verzeichnet mit 5,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die TAKKT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at