Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt am Dienstagmittag nach

Am Dienstag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1,18 Prozent schwächer bei 13 095,27 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 107,624 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,059 Prozent schwächer bei 13 243,70 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 251,56 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 13 089,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 257,16 Punkten lag.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, betrug der SDAX-Kurs 12 273,84 Punkte. Vor drei Monaten, am 21.08.2023, lag der SDAX noch bei 12 928,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2022, wurde der SDAX auf 12 360,68 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 8,36 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 973,73 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 3,16 Prozent auf 24,50 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,80 Prozent auf 14,34 EUR), GRENKE (+ 1,52 Prozent auf 23,35 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 1,39 Prozent auf 3,65 EUR) und ADTRAN (+ 1,26 Prozent auf 5,62 USD). Unter Druck stehen im SDAX derweil MorphoSys (-26,35 Prozent auf 15,79 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,41 Prozent auf 32,30 EUR), New Work SE (ex XING) (-3,89 Prozent auf 69,20 EUR), PATRIZIA SE (-3,88 Prozent auf 7,67 EUR) und Deutsche Beteiligungs (-3,80 Prozent auf 27,85 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die MorphoSys-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 933 718 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 9,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

2023 verzeichnet die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,79 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

