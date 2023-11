Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein

Am fünften Tag der Woche agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Um 15:41 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent auf 12 999,21 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 106,372 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,131 Prozent höher bei 13 036,62 Punkten, nach 13 019,54 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 12 988,36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 044,69 Punkten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,90 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 24.10.2023, den Stand von 12 331,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 12 999,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2022, wies der SDAX einen Wert von 12 582,67 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 7,57 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 973,73 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SYNLAB (+ 3,25 Prozent auf 11,42 EUR), AUTO1 (+ 2,73 Prozent auf 6,24 EUR), Aroundtown SA (+ 1,64 Prozent auf 2,30 EUR), Klöckner (+ 1,44 Prozent auf 5,97 EUR) und MorphoSys (+ 1,22 Prozent auf 16,55 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen secunet Security Networks (-3,58 Prozent auf 145,60 EUR), Varta (-2,59 Prozent auf 20,65 EUR), Nagarro SE (-2,37 Prozent auf 82,55 EUR), PATRIZIA SE (-1,97 Prozent auf 7,45 EUR) und Deutsche Wohnen SE (-1,66 Prozent auf 21,34 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 813 445 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,525 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Schaeffler-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,91 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at