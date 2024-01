Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Am Mittwoch bewegte sich der SDAX via XETRA letztendlich 2,75 Prozent tiefer bei 13 440,68 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 115,059 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,049 Prozent schwächer bei 13 814,47 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 821,19 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 431,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 13 814,47 Einheiten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 4,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, stand der SDAX bei 13 189,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.10.2023, wies der SDAX einen Stand von 12 549,38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.01.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 218,83 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SYNLAB (+ 2,75 Prozent auf 11,60 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1,39 Prozent auf 29,20 EUR), Pfeiffer Vacuum (+ 1,17) Prozent auf 155,00 EUR), Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 20,00 EUR) und IONOS (+ 0,00 Prozent auf 17,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen AUTO1 (-11,84 Prozent auf 5,66 EUR), thyssenkrupp nucera (-6,50 Prozent auf 16,54 EUR), Dürr (-5,81 Prozent auf 20,12 EUR), CompuGroup Medical SE (-5,58 Prozent auf 35,88 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-4,93 Prozent auf 26,05 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 492 364 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von TRATON mit 10,660 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,36 erwartet. Mit 8,31 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Schaeffler-Aktie zu erwarten.

