Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags

Wenig Veränderung ist heute in Frankfurt zu beobachten.

Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent leichter bei 3 448,08 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 520,562 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 3 452,31 Punkte an der Kurstafel, nach 3 452,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 447,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 473,39 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 0,427 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.04.2024, wurde der TecDAX auf 3 286,91 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 23.02.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 394,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 264,23 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,71 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 5,18 Prozent auf 58,90 EUR), SMA Solar (+ 3,36 Prozent auf 51,10 EUR), AIXTRON SE (+ 2,45 Prozent auf 23,44 EUR), PNE (+ 2,34 Prozent auf 14,84 EUR) und TeamViewer (+ 1,75 Prozent auf 12,22 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil EVOTEC SE (-5,78 Prozent auf 9,27 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,11 Prozent auf 91,95 EUR), CompuGroup Medical SE (-3,01 Prozent auf 27,68 EUR), 1&1 (-1,60 Prozent auf 17,26 EUR) und CANCOM SE (-1,55 Prozent auf 31,68 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 560 816 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 210,100 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die 1&1-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

