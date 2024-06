Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt

Mit dem TecDAX geht es am fünften Tag der Woche abwärts.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,90 Prozent leichter bei 3 369,81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 527,903 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,122 Prozent höher bei 3 404,71 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 400,57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 408,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 363,12 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 2,46 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 14.05.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 422,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.03.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 422,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.06.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 251,99 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,36 Prozent aufwärts. Bei 3 490,44 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 175,55 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 1,92 Prozent auf 8,50 EUR), Kontron (+ 1,69 Prozent auf 20,48 EUR), Sartorius vz (+ 1,45 Prozent auf 244,70 EUR), ATOSS Software (+ 1,30 Prozent auf 234,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,36 Prozent auf 22,61 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Infineon (-2,76 Prozent auf 36,89 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-2,58 Prozent auf 44,62 EUR), Siltronic (-2,50 Prozent auf 74,05 EUR), HENSOLDT (-2,49 Prozent auf 32,06 EUR) und AIXTRON SE (-2,39 Prozent auf 20,44 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 947 159 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 211,735 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,92 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,19 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

