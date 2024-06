Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt

Am Nachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,33 Prozent schwächer bei 3 289,76 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 512,968 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 3 300,69 Punkte an der Kurstafel, nach 3 300,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 300,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 266,42 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 437,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2024, lag der TecDAX noch bei 3 420,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wurde der TecDAX mit 3 152,64 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 gab der Index bereits um 1,05 Prozent nach. Bei 3 490,44 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 175,55 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Eckert Ziegler (+ 5,92 Prozent auf 48,30 EUR), Nemetschek SE (+ 2,09 Prozent auf 90,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,86 Prozent auf 23,35 EUR), TeamViewer (+ 0,63 Prozent auf 11,13 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,58 Prozent auf 8,64 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-3,45 Prozent auf 27,44 EUR), Elmos Semiconductor (-2,84 Prozent auf 75,30 EUR), Nordex (-2,72 Prozent auf 12,15 EUR), Energiekontor (-2,67 Prozent auf 65,70 EUR) und Sartorius vz (-2,62 Prozent auf 218,90 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 269 501 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 211,338 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die 1&1-Aktie präsentiert mit 8,65 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

