Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Montagnachmittag mit Abgaben

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,63 Prozent schwächer bei 8 268,37 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,607 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 320,76 Punkte an der Kurstafel, nach 8 320,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 8 324,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 255,09 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 376,63 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 164,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 7 608,08 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 7,08 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Hikma Pharmaceuticals (+ 1,11 Prozent auf 19,17 GBP), Experian (+ 0,81 Prozent auf 39,62 GBP), BP (+ 0,71 Prozent auf 3,91 GBP), Marks Spencer (+ 0,43 Prozent auf 3,78 GBP) und Ocado Group (+ 0,36 Prozent auf 3,86 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Rightmove (-8,02 Prozent auf 6,15 GBP), Smiths (-4,03 Prozent auf 16,90 GBP), Intermediate Capital Group (-3,69 Prozent auf 22,46 GBP), International Consolidated Airlines (-3,06 Prozent auf 2,06 GBP) und Frasers Group (-2,77 Prozent auf 8,43 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 28 581 922 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 216,502 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

In diesem Jahr hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Index weist die M&G-Aktie mit 9,54 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at