Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt

Mit dem Dow Jones geht es am dritten Tag der Woche abwärts.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:03 Uhr um 0,38 Prozent leichter bei 44 682,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,684 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,210 Prozent tiefer bei 44 756,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 44 850,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 44 962,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 44 667,96 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 1,21 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 42 992,21 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42 233,05 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.01.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 333,45 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,40 Prozent aufwärts. Bei 44 976,35 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 41 844,89 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 3,08 Prozent auf 76,68 USD), Caterpillar (+ 1,59 Prozent auf 396,49 USD), Coca-Cola (+ 1,46 Prozent auf 63,27 USD), Walt Disney (+ 1,40 Prozent auf 113,71 USD) und Travelers (+ 1,00 Prozent auf 250,92 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil NVIDIA (-5,85 Prozent auf 121,44 USD), Boeing (-2,48 Prozent auf 173,37 USD), Salesforce (-1,85 Prozent auf 353,28 USD), Microsoft (-0,99 Prozent auf 442,78 USD) und UnitedHealth (-0,85 Prozent auf 537,85 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 39 643 743 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 3,437 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,63 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,78 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

