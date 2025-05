Freundlicher Handel: Dow Jones letztendlich im Plus

Letztendlich wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,65 Prozent höher bei 42 322,75 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 16,920 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,235 Prozent höher bei 42 150,09 Punkten, nach 42 051,06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 41 777,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 42 351,42 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 40 368,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der Dow Jones auf 44 546,08 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2024, stand der Dow Jones bei 39 908,00 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 0,164 Prozent zurück. Bei 45 054,36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Cisco (+ 4,85 Prozent auf 64,26 USD), Amgen (+ 3,59 Prozent auf 271,69 USD), Coca-Cola (+ 3,54 Prozent auf 71,61 USD), IBM (+ 3,44 Prozent auf 266,68 USD) und Travelers (+ 3,16 Prozent auf 270,90 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil UnitedHealth (-10,93 Prozent auf 274,35 USD), Amazon (-2,42 Prozent auf 205,17 USD), Walt Disney (-0,64 Prozent auf 112,22 USD), Walmart (-0,50 Prozent auf 96,35 USD) und Apple (-0,41 Prozent auf 211,45 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 44 965 505 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,002 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 8,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at