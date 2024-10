Schwacher Handel in New York: Dow Jones legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,33 Prozent tiefer bei 42 374,36 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,658 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,751 Prozent auf 42 834,40 Punkte an der Kurstafel, nach 42 514,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42 191,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42 522,55 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1,96 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 24.09.2024, mit 42 208,22 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.07.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 853,87 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 24.10.2023, einen Stand von 33 141,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 12,35 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 43 325,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 1,64 Prozent auf 22,34 USD), Goldman Sachs (+ 1,41 Prozent auf 524,50 USD), McDonalds (+ 1,01 Prozent auf 301,58 USD), Amazon (+ 0,90 Prozent auf 186,38 USD) und Salesforce (+ 0,82 Prozent auf 286,76 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil IBM (-6,17 Prozent auf 218,39 USD), Honeywell (-5,10 Prozent auf 209,10 USD), Verizon (-2,33 Prozent auf 41,86 USD), Johnson Johnson (-1,32 Prozent auf 163,67 USD) und Nike (-1,26 Prozent auf 79,04 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 438 152 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,326 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at