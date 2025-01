Schwacher Handel in New York: Dow Jones letztendlich leichter

Zum Handelsende stand im NYSE-Handel ein Minus von 0,75 Prozent auf 44 544,66 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19,067 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,743 Prozent auf 44 548,69 Punkte an der Kurstafel, nach 44 882,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 45 054,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 44 507,22 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 0,897 Prozent zu. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, wurde der Dow Jones mit 42 544,22 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41 763,46 Punkten. Der Dow Jones stand am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2024, bei 38 150,30 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 5,08 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 41 844,89 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 1,30 Prozent auf 237,68 USD), Amgen (+ 0,49 Prozent auf 285,42 USD), Cisco (+ 0,21 Prozent auf 60,60 USD), Microsoft (+ 0,02 Prozent auf 415,06 USD) und Merck (-0,13 Prozent auf 98,82 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Chevron (-4,56 Prozent auf 149,19 USD), NVIDIA (-3,67 Prozent auf 120,07 USD), Sherwin-Williams (-2,02 Prozent auf 358,16 USD), Nike (-1,83 Prozent auf 76,90 USD) und Boeing (-1,68 Prozent auf 176,52 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 65 677 578 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,464 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

2025 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at