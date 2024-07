Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich in Rot

Der Dow Jones verlor zum Handelsende an Boden.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel letztendlich um 1,25 Prozent leichter bei 39 853,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,123 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,212 Prozent auf 40 443,73 Punkte an der Kurstafel, nach 40 358,09 Punkten am Vortag.

Bei 39 807,45 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 40 258,44 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 1,39 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2024, wies der Dow Jones 39 411,21 Punkte auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 24.04.2024, den Wert von 38 460,92 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, bei 35 411,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,67 Prozent aufwärts. Bei 41 376,00 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Johnson Johnson (+ 2,58 Prozent auf 156,28 USD), Verizon (+ 2,01 Prozent auf 39,67 USD), Coca-Cola (+ 1,31 Prozent auf 65,81 USD), Merck (+ 1,24 Prozent auf 125,92 USD) und Cisco (+ 1,06 Prozent auf 46,85 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Visa (-4,01 Prozent auf 254,17 USD), Intel (-3,79 Prozent auf 31,70 USD), Microsoft (-3,59 Prozent auf 428,90 USD), Boeing (-3,44 Prozent auf 180,07 USD) und Nike (-3,15 Prozent auf 71,09 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22 149 827 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,167 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,49 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

