Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart zurück

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,58 Prozent schwächer bei 17 880,55 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,459 Prozent schwächer bei 17 902,52 Punkten in den Handel, nach 17 985,01 Punkten am Vortag.

Bei 17 809,15 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 17 907,08 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 17 685,98 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 19.12.2023, mit 16 811,85 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 12 519,88 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,08 Prozent nach oben. Bei 18 416,73 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 249,19 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Illumina (+ 2,38 Prozent auf 133,24 USD), Cadence Design Systems (+ 2,30 Prozent auf 307,85 USD), Synopsys (+ 2,18 Prozent auf 572,87 USD), O Reilly Automotive (+ 1,35 Prozent auf 1 128,84 USD) und ANSYS (+ 1,26 Prozent auf 339,51 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-4,22 Prozent auf 169,10 EUR), Marvell Technology (-4,17 Prozent auf 64,40 USD), KLA-Tencor (-2,54 Prozent auf 673,14 USD), CrowdStrike (-2,43 Prozent auf 313,25 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-2,15 Prozent auf 125,94 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 5 294 622 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 2,850 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

