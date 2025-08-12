Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels im Plus

Der NASDAQ 100 bleibt auch am Dienstag im Aufwärtstrend.

Um 16:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,08 Prozent auf 23 545,90 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,531 Prozent höher bei 23 651,61 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23 526,63 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23 543,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 23 705,80 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 22 780,60 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 12.05.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 20 868,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 18 542,03 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 12,25 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23 705,80 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell ON Semiconductor (+ 3,74 Prozent auf 48,86 USD), Microchip Technology (+ 3,49 Prozent auf 63,08 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,91 Prozent auf 788,13 USD), Starbucks (+ 2,30 Prozent auf 93,85 USD) und Fortinet (+ 2,24 Prozent auf 76,24 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Workday A (-2,19 Prozent auf 209,00 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-1,63 Prozent auf 393,72 USD), Axon Enterprise (-1,31 Prozent auf 807,95 USD), O Reilly Automotive (-1,24 Prozent auf 102,32 USD) und Datadog A (-0,97 Prozent auf 127,58 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 6 363 675 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,826 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Charter A-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

