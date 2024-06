Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Start des Freitagshandels

Der NASDAQ 100 notiert am Freitag trotz positivem Vortag im Minus.

Um 15:59 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,27 Prozent auf 18 489,21 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,065 Prozent auf 18 550,80 Punkte an der Kurstafel, nach 18 538,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 481,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 574,56 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,94 Prozent. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wies der NASDAQ 100 17 440,69 Punkte auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, den Wert von 18 043,85 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wies der NASDAQ 100 14 254,09 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 11,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 907,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Zählern.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Zscaler (+ 12,01 Prozent auf 175,47 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,90 Prozent auf 8,40 USD), Enphase Energy (+ 2,36 Prozent auf 133,75 USD), Lululemon Athletica (+ 2,32 Prozent auf 309,93 USD) und Illumina (+ 2,28 Prozent auf 103,35 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Marvell Technology (-7,25 Prozent auf 71,28 USD), Datadog A (-3,32 Prozent auf 113,55 USD), Costco Wholesale (-2,17 Prozent auf 797,64 USD), JDcom (-1,74 Prozent auf 29,69 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-1,72 Prozent auf 149,41 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 1 725 951 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,947 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

