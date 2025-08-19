NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index im Blick 19.08.2025 20:05:47

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite erleidet derzeit Verluste.

Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 20:03 Uhr 1,34 Prozent auf 21 339,96 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,103 Prozent auf 21 607,45 Punkte an der Kurstafel, nach 21 629,77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 21 610,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21 296,34 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, mit 20 895,66 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 215,46 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 19.08.2024, einen Stand von 17 876,77 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10,68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21 803,75 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Intel (+ 8,11 Prozent auf 25,58 USD), Heartland Express (+ 5,93 Prozent auf 8,39 USD), Integra LifeSciences (+ 4,70 Prozent auf 14,71 USD), Digi International (+ 4,54 Prozent auf 34,98 USD) und Scientific Games (+ 4,47 Prozent auf 92,15 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil American Superconductor (-7,20 Prozent auf 49,61 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,34 Prozent auf 340,54 USD), Rambus (-6,16 Prozent auf 71,10 USD), Sangamo Therapeutics (-5,82 Prozent auf 0,55 USD) und 3D Systems (-5,50 Prozent auf 1,98 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 946 383 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,771 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Intel Corp.mehr Analysen

07:11 Intel Neutral UBS AG
12.08.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
25.07.25 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.07.25 Intel Neutral UBS AG
03.07.25 Intel Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3D Systems Corp. 1,80 1,58% 3D Systems Corp.
American Superconductor Corp 45,39 -1,26% American Superconductor Corp
Cogent Communications Holdings Inc 37,24 0,92% Cogent Communications Holdings Inc
Digi International 28,40 1,43% Digi International
Heartland Express Inc. 6,80 0,74% Heartland Express Inc.
Integra LifeSciences Holdings Corp. 11,90 -0,83% Integra LifeSciences Holdings Corp.
Intel Corp. 21,97 7,99% Intel Corp.
Microchip Technology Inc. 55,87 -0,21% Microchip Technology Inc.
NVIDIA Corp. 151,94 -2,70% NVIDIA Corp.
Rambus Inc. 64,42 -0,22% Rambus Inc.
Sangamo Therapeutics Inc 0,49 0,22% Sangamo Therapeutics Inc
Scientific Games Corp. 74,00 -1,99% Scientific Games Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 290,10 -6,57% Strategy (ex MicroStrategy)
Upbound Group Inc Registered Shs 20,40 2,00% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 21 323,22 -1,42%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:04 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Trump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX schließlich im Plus -- DAX letztlich etwas höher -- uS-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Markt zeigte sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex machte am zweiten Handelstag der Woche moderate Gewinne. An der Wall Street lässt sich am Dienstag kein einheitlicher Handelstag beobachten. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen