Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 20:03 Uhr 1,34 Prozent auf 21 339,96 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,103 Prozent auf 21 607,45 Punkte an der Kurstafel, nach 21 629,77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 21 610,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21 296,34 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, mit 20 895,66 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 215,46 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 19.08.2024, einen Stand von 17 876,77 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10,68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21 803,75 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Intel (+ 8,11 Prozent auf 25,58 USD), Heartland Express (+ 5,93 Prozent auf 8,39 USD), Integra LifeSciences (+ 4,70 Prozent auf 14,71 USD), Digi International (+ 4,54 Prozent auf 34,98 USD) und Scientific Games (+ 4,47 Prozent auf 92,15 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil American Superconductor (-7,20 Prozent auf 49,61 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,34 Prozent auf 340,54 USD), Rambus (-6,16 Prozent auf 71,10 USD), Sangamo Therapeutics (-5,82 Prozent auf 0,55 USD) und 3D Systems (-5,50 Prozent auf 1,98 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 946 383 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,771 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

