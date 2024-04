Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel im Minus

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,66 Prozent auf 16 332,93 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,907 Prozent tiefer bei 16 293,03 Punkten in den Handel, nach 16 442,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 16 284,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 341,45 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,293 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 12.03.2024, bei 16 265,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 14 972,76 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 12.04.2023, mit 11 929,34 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 10,61 Prozent aufwärts. Bei 16 538,86 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cerus (+ 8,55 Prozent auf 1,84 USD), Anglo American (+ 5,16 Prozent auf 22,33 GBP), Geron (+ 3,18 Prozent auf 3,89 USD), AmeriServ Financial (+ 2,99 Prozent auf 2,41 USD) und Trend Micro (+ 2,55 Prozent auf 8 111,00 JPY). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Atrion (-5,73 Prozent auf 403,10 USD), Comtech Telecommunications (-4,89 Prozent auf 2,53 USD), Cutera (-4,66 Prozent auf 1,84 USD), MicroStrategy (-4,11 Prozent auf 1 488,00 USD) und Arundel (-4,00 Prozent auf 0,14 CHF).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 3 440 792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,944 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at