Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer

Der NASDAQ Composite verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,27 Prozent leichter bei 17 145,80 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,187 Prozent auf 17 160,42 Punkte an der Kurstafel, nach 17 192,53 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 17 107,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 196,58 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16 340,87 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 11.03.2024, den Stand von 16 019,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13 259,14 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 16,12 Prozent. Bei 17 235,73 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ebix (+ 5,71 Prozent auf 0,37 USD), PetMed Express (+ 4,52 Prozent auf 4,39 USD), Allscripts Healthcare Solutions (+ 3,66 Prozent auf 9,90 USD), FreightCar America (+ 2,47 Prozent auf 3,73 USD) und Computer Programs and Systems (+ 2,46 Prozent auf 10,00 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Arundel (-22,33 Prozent auf 0,16 CHF), Sify (-18,21 Prozent auf 0,48 USD), Comtech Telecommunications (-12,85 Prozent auf 2,00 USD), Enzon Pharmaceuticals (-8,11 Prozent auf 0,17 USD) und MicroStrategy (-6,25 Prozent auf 1 500,00 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 144 137 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,924 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 17,43 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at